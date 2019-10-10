Ахметжанова Алмагуль Аугалиевна
Председатель правления АО «Агентство «Хабар»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1998 году окончила КазГУ по специальности «Социология».
Имеет степень магистра.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Начала свою карьеру в АО «Агентство «Хабар» в 1999 году. Занимала должности редактора, продюсера;
2002-2004 годы - заместитель руководителя дирекции программ;
2005-2011 годы - директор программ;
2012-2016 годы – первый заместитель председателя правления;
С мая 2016 года - председатель правления АО «Агентство «Хабар».
Фото с m.khabar.kz