Ахметжанов Саян Кылышевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Карагандинский государственный университет.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1991-1996 годы - работал в органах прокуратуры Северо-Казахстанской области на должностях помощника, следователя прокуратуры по особо важным делам, старшего прокурора отдела общего надзора прокуратуры области;

1998-1999 годы - консультант Отдела правовой экспертизы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахста ;

2002-2003 годы - заместитель заведующего юридическим Отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

1999-2002 годы - работал в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы на должностях начальника отдела, Управления, директора Департамента правового обеспечения государственной службы;

2003-2005 годы - начальник Департамента собственной безопасности Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2005-2011 годы - главный эксперт Отдела социально-экономического анализа, главный инспектор, заведующий сектором Отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан;

2007-2011 годы - секретарь и член Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией;

2011-2014 годы - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;

2014-2015 годы - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

С декабря 2015 года - ответственный секретарь Министерства по делам государственной службы РК.