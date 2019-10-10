Ахметжанов Марат Муратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета им. Е.Букетова.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1991-2000 годы - работал следователем прокуратуры города Темиртау, следователем по особо важным делам прокуратуры Карагандинской области, старшим следователем по особо важным делам в Генеральной прокуратуре, начальником отдела Генеральной прокуратуры. После создания органов Государственного следственного комитета (ГСК) занимал должность начальника управления по расследованию особо опасных преступлений ГСК;

1991-2000 годы работал также на руководящих должностях в системе Министерства внутренних дел, Министерства юстиции Республики Казахстан;

2000-2003 годы -начальник департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2003-2006 годы- прокурор Павлодарской области;

2006-2009 годы- прокурор Южно-Казахстанской области;

2009-2012 годы - занимал должность председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2012-2014 годы - заместитель председателя агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);

С июня 2016 года - заместитель генерального прокурора РК.

Награжден орденом«Құрмет»; юбилейными медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»,«Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл»; «Мінсіз қызметі үшін» І,ІІ,ІІІ степени; «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін»; Бауыржан Мамышұлының «Батыр Шапағаты»;«100 лет подводным силам России»; «300 лет Российскому флоту»; «Шекераны үздік күзеткені үшін»;«Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге үлес үшін», «Адмирал Кузнецов»; «Информационная служба МВД Республики Беларусь»; «Қазақстан полициясына 15 жыл»;«Қазахстан Республикасы Мемлекеттік істер Агентігіне 10 жыл»; «Прокуратураның құрметті қызметкері».