Ахметжанов Ануар Муратович

Образование:

Выпускник Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова, Университета Джонс Хопкинс (по международной стипендии «Болашак», США).

Трудовая деятельность:

Трудовой путь начал в 1996 преподавателем Карагандинского государственного университета имени Е.А.Букетова.

С 2000 по 2004 годы был главным аналитиком, главным менеджером ЗАО «ННК «Казахойл», менеджером ЗАО «ННК «КазМунайГаз», заместителем директора, директором департамента АО «ННК «КазМунайТениз».

В 2004 году был назначен заместителем директора, а в последующем стал директором департамента АО НК «КазМунайГаз».

С 2006 по 2012 годы работал главным экспертом АО «Холдинг «Самрук-Казына», исполнительным директором, генеральным менеджером АО НК «КазМунайГаз», первым заместителем генерального директора ТОО СП «КазГерМунай».

В 2012 был назначен заместителем акима Карагандинской области. Затем стал государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2016 по 2019 годы был Ответственным секретарем Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В связи с реорганизацией, в апреле 2019 года был назначен Ответственным секретарем Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.