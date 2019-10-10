Ахметжанов Ахмедбек Масакбаевич
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1991 году окончил Карагандинский кооперативный институт, экономист;
В 2001 году - Костанайский государственный университет, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1991-1992 годы - заместитель председателя Сулукольского совхозрабкоопа Семиозерного района Костанайской области;
1992-1996 годы - председатель Ново-Нежинского совхозрабкоопа Семиозерного района Костанайской области;
1998-1999 годы - служба в Управлении Комитета налоговой полиции по Костанайской области;
1999-2007 годы - председатель налогового комитета по Аулиекольскому, по Костанайскому району;
2007-2010 годы - аким Тарановского района;
2010-2014 годы - аким Костанайского района;
С июня 2014 по сентябрь 2015 года - аким города Костанай.
Награжден:
орденом «Кұрмет»;
юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».