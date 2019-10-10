Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
  3. Ахметжанов Ахмедбек Масакбаевич
Ахметжанов Ахмедбек Масакбаевич

Ахметжанов Ахмедбек Масакбаевич

Информация отсутствует

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил  Карагандинский кооперативный институт, экономист; 

В 2001 году - Костанайский государственный университет, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1991-1992 годы - заместитель председателя Сулукольского совхозрабкоопа Семиозерного района Костанайской  области;

1992-1996 годы - председатель  Ново-Нежинского совхозрабкоопа Семиозерного  района Костанайской области;

1998-1999 годы -  служба в Управлении Комитета налоговой полиции по Костанайской области;

1999-2007 годы -  председатель налогового комитета по Аулиекольскому,  по Костанайскому району;

2007-2010 годы - аким Тарановского района;

2010-2014 годы - аким Костанайского района;

С июня 2014 по сентябрь 2015 года - аким города Костанай.

Награжден:

орденом «Кұрмет»;

юбилейной  медалью  «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

Ахметжанов Ахмедбек Масакбаевич
Ахметжанов Ахмедбек Масакбаевич
Информация отсутствует
Персональная справка