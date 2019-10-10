Ахметжанов Ахмедбек Масакбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Карагандинский кооперативный институт, экономист;

В 2001 году - Костанайский государственный университет, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1991-1992 годы - заместитель председателя Сулукольского совхозрабкоопа Семиозерного района Костанайской области;

1992-1996 годы - председатель Ново-Нежинского совхозрабкоопа Семиозерного района Костанайской области;

1998-1999 годы - служба в Управлении Комитета налоговой полиции по Костанайской области;

1999-2007 годы - председатель налогового комитета по Аулиекольскому, по Костанайскому району;

2007-2010 годы - аким Тарановского района;

2010-2014 годы - аким Костанайского района;

С июня 2014 по сентябрь 2015 года - аким города Костанай.

Награжден:

орденом «Кұрмет»;

юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».