Ахметович Руслан Сегизбаев
Уполномоченный по этике при акимате Астаны
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахскую академию государственного управления (1998 год)
Евразийский институт рынка (2008 год)
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом отдела анализа и расчетных работ Управления статистики сельского, лесного и водного хозяйства Агентства РК по статистике.
В 2007 году Руслан Сегизбаев назначен начальником отдела структурной статистики управления экономических балансов и структурной статистики Департамента национального счетоводства Агентства РК по статистике.
В 2009 году — главный эксперт управления социальных регистров Департамента регистров и классификации Агентства РК по статистике.
В 2012 году назначен экспертом Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.
В 2014 году — советник заместителя премьер-министра РК, с октября 2014 года — заместитель директора отчетности и статистики государственных финансов Министерства финансов РК.
В 2016 году — директор департамента стратегического развития Министерства финансов РК.
С июля 2017 года - ноябрь 2018 года - возглавлял Департамент управления персоналом и стратегии Министерства финансов РК.
12 ноября 2018 года - Уполномоченный по этике при акимате Астаны.