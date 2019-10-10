Ахметович Руслан Сегизбаев

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахскую академию государственного управления (1998 год)

Евразийский институт рынка (2008 год)

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом отдела анализа и расчетных работ Управления статистики сельского, лесного и водного хозяйства Агентства РК по статистике.

В 2007 году Руслан Сегизбаев назначен начальником отдела структурной статистики управления экономических балансов и структурной статистики Департамента национального счетоводства Агентства РК по статистике.

В 2009 году — главный эксперт управления социальных регистров Департамента регистров и классификации Агентства РК по статистике.

В 2012 году назначен экспертом Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

В 2014 году — советник заместителя премьер-министра РК, с октября 2014 года — заместитель директора отчетности и статистики государственных финансов Министерства финансов РК.

В 2016 году — директор департамента стратегического развития Министерства финансов РК.

С июля 2017 года - ноябрь 2018 года - возглавлял Департамент управления персоналом и стратегии Министерства финансов РК.

12 ноября 2018 года - Уполномоченный по этике при акимате Астаны.