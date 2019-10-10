Ахметова Инна Маликовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Алматинский государственный университет им. Абая по специальности юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В разные годы работала специалистом, главным специалистом, начальником Государственно-правового отдела аппарата акима Жетысусского района города Алматы;

1999-2004 годы - старший референт, консультант, главный эксперт, заведующий сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан;



2004-2005 годы - главный инспектор Отдела законодательства и правовой экспертизы Государственно-правового управления Администрации Президента Республики Казахстан;

2005-2008 годы - заместитель заведующего Отделом законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан, заместитель заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента РК;

2008-2013 годы - заведующий Государственно-правовым отделом Администрации;

С 11 января 2016 года по 5 апреля 2016 года - вице-министр по делам государственной службы РК.