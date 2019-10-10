Ахметов Жасулан Рамазанович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1978 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт;
В 1997 году - Институт рынка при Казахской государственной академии управления,
Инженер-механик, экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1978-1979 годы - старший инспектор ЦДС Целиноградского автоуправления;
1981-1991 годы - служба в системе Управления внутренних дел Целиноградского облисполкома;
1991-1994 годы - Заместитель директора МЧП «Ынта»;
1994-1997 годы - Начальник отдела, заместитель начальника ТУ Акмолинской области;
1997-1999 годы - Заместитель начальника таможни «Астана»;
1999 год - Начальник управления таможенной охраны и режима Таможенного комитета Министерства государственных доходовРеспублики Казахстан;
1999-2000 годы - Начальник таможни «Улытау»;
2000-2001 годы - Заместитель начальника ТУ Атырауской области;
2002-2003 годы - Заместитель начальника ТУ города Астаны;
2003 год - Заместитель начальника ТУ Акмолинской области;
2003 год - Заместитель начальника ТУ города Астаны;
2004 годы - Начальник таможни «Астана - жана кала»;
2004-2006 годы - Начальник департамента таможенного контроляАкмолинской области;
2006-2008 годы - Начальник департамента таможенного контролягорода Астаны;
2008-2011 годы - Начальник департамента таможенного контроля Костанайской области;
2011-2012 годы - начальник департамента таможенного контроляпо городу Астане и Акмолинской области;
2012-2014 годы - начальник департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области Комитета таможенного контроля МФ РК;
С ноября 2014 года - руководитель Департамента Государственных Доходов по Алматинской области.
Награжден Медалью «Астананың 10 жылдығы».