Ахметов Жасулан Рамазанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1978 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт;

В 1997 году - Институт рынка при Казахской государственной академии управления,

Инженер-механик, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1978-1979 годы - старший инспектор ЦДС Целиноградского автоуправления;

1981-1991 годы - служба в системе Управления внутренних дел Целиноградского облисполкома;

1991-1994 годы - Заместитель директора МЧП «Ынта»;

1994-1997 годы - Начальник отдела, заместитель начальника ТУ Акмолинской области;

1997-1999 годы - Заместитель начальника таможни «Астана»;

1999 год - Начальник управления таможенной охраны и режима Таможенного комитета Министерства государственных доходовРеспублики Казахстан;

1999-2000 годы - Начальник таможни «Улытау»;

2000-2001 годы - Заместитель начальника ТУ Атырауской области;

2002-2003 годы - Заместитель начальника ТУ города Астаны;

2003 год - Заместитель начальника ТУ Акмолинской области;

2003 год - Заместитель начальника ТУ города Астаны;

2004 годы - Начальник таможни «Астана - жана кала»;

2004-2006 годы - Начальник департамента таможенного контроляАкмолинской области;

2006-2008 годы - Начальник департамента таможенного контролягорода Астаны;

2008-2011 годы - Начальник департамента таможенного контроля Костанайской области;

2011-2012 годы - начальник департамента таможенного контроляпо городу Астане и Акмолинской области;

2012-2014 годы - начальник департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области Комитета таможенного контроля МФ РК;

С ноября 2014 года - руководитель Департамента Государственных Доходов по Алматинской области.

Награжден Медалью «Астананың 10 жылдығы».