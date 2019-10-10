Ахметов Валихан Исаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году с отличием окончил Алматинский государственный медицинский институт им. С. Д. Асфендиярова;

В 1998 году - Кемеровский государственный университет по специальности «экономика социальной сферы, здравоохранения и страхования», экономист.

Курсы повышения квалификации за рубежом:

2004 год – Программа SABIT – Менеджмент здравоохранения и управление больницами. Вашингтон. США;

2004 год – «Бюджетная политика и бюджетный процесс в Казахстане» Академия государственной службы при Президенте РК;

Май 2006 года — «Государственное управление, международная экономика» Джорджтаунский университет, Вашингтон, США;

Октябрь 2006 года – Управление здравоохранением и менеджмент медицинских организаций, Университетская клиника Шарите г. Берлин;

Июль-август 2008 года – Независимая медицинская экспертиза, аудит Высшая школа общественного здравоохранения МЗ РК;

Январь-февраль 2009 года – Финансы, кредит, бухучет. USAID, Корпорация «Корана»;

Март 2009 года – Система образования и научных исследований Великобритании, Global Conferences, Лондон, Оксфорд, Кембридж;

Август-сентябрь 2009 года - Менеджмент клиник и управление здравоохранением. Медицинская логистика. Parkway College, Сингапур;

Февраль 2010 года – Эффективное управление в здравоохранении, Великобритания;

Ноябрь 2010 года – Холдинги. Корпоративное управление. РМАПО, Москва.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в ЦГКБ г. Алматы, где работал санитаром, средним медицинским работником, врачом;

1998-2000 годы - ведущий специалист в Фонде медицинского страхования. Работал в Центре по оплате медицинских услуг г. Алматы начальником отдела организационной работы и статистики;

2000-2003 годы – директор Национального центра анализа и оценки качества медицинских услуг МЗ РК по г. Алматы;

2003-2004 годы – заведующий сектором Центра системных исследований в Управлении экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан;

2004-2005 гг. – заместитель директора Департамента планирования расходов социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2005-2006 годы — председатель Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг МЗ РК;

2006-2008 годы – ведущий научный сотрудник Института развития здравоохранения МЗ РК; советник президента Национального инновационного фонда; вице-президент АО «Социальные инновационные технологии»;

2008-2011 годы – проректор по научной и клинической работе; проректор по вопросам планирования и развития КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова;

2011-2015 годы - ректор АГИУВ;

С 11 января 2016 года - руководитель Управления здравоохранения города Алматы

1 ноября 2017 года - покинул пост руководителя Управления здравоохранения города Алматы по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу.

Фото: alumni.kaznmu.kz