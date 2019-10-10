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Ахметов Серик Ныгметович

Ахметов Серик Ныгметович

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ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее образование. Окончил завод - ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате, аспирантуру Российской Академии Управления. По специальности инженер-металлург, доктор экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал на Карагандинском металлургическом комбинате. 

С 1983 по 1990 годы работал в партийных и комсомольских органах, был первым секретарем Карагандинского обкома комсомола. 

В период с 1993 по 1995 годы занимался предпринимательской деятельностью, возглавлял отдел внешне-экономических связей Карметкомбината, был президентом Центрально-Казахстанской товарной биржи «Кең дала».

С 2001 года работал акимом города Темиртау, затем первым заместителем акима города Астаны, заведующим Государственной инспекцией Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента РК, председателем правления Союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен», Министром транспорта и коммуникаций РК, заместителем Премьер-Министра РК. 

С ноября 2009 года - аким Карагандинской области. 

С января 2012 года - Первый заместитель Премьер-Министра РК.

С 24 сентября 2012 года по 2 апреля 2014 года – Премьер-Министр Республики Казахстан.

3 апреля 2014 года назначен министром обороны РК.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», медалью «За трудовую доблесть», юбилейными медалями.

Женат. Двое детей (сын, дочь), двое внуков.

Ахметов Серик Ныгметович
Ахметов Серик Ныгметович
Информация отсутствует
Персональная справка