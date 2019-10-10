Ахметов Серик Ныгметович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее образование. Окончил завод - ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате, аспирантуру Российской Академии Управления. По специальности инженер-металлург, доктор экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал на Карагандинском металлургическом комбинате.

С 1983 по 1990 годы работал в партийных и комсомольских органах, был первым секретарем Карагандинского обкома комсомола.

В период с 1993 по 1995 годы занимался предпринимательской деятельностью, возглавлял отдел внешне-экономических связей Карметкомбината, был президентом Центрально-Казахстанской товарной биржи «Кең дала».

С 2001 года работал акимом города Темиртау, затем первым заместителем акима города Астаны, заведующим Государственной инспекцией Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента РК, председателем правления Союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен», Министром транспорта и коммуникаций РК, заместителем Премьер-Министра РК.

С ноября 2009 года - аким Карагандинской области.

С января 2012 года - Первый заместитель Премьер-Министра РК.

С 24 сентября 2012 года по 2 апреля 2014 года – Премьер-Министр Республики Казахстан.

3 апреля 2014 года назначен министром обороны РК.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», медалью «За трудовую доблесть», юбилейными медалями.

Женат. Двое детей (сын, дочь), двое внуков.