Ахметов Сакен Кадирович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Ташкентский государственный педагогический институт иностранных языков им. Ф. Энгельса;

В 1996—1997 гг. окончил Республиканский институт переподготовки кадров учета по специальности бухгалтерский учёт и экономика.

Свободно владеет французским языком.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-2002 годы - проработал в «Народном банке Казахстана», напрямую занимаясь вопросами структурного финансирования, работой с сектором МСБ и крупными корпоративными клиентами. Накопленный опыт позволил ему в 2002 году уйти в корпоративный сектор на ведущие позиции.

2002-2010 годы - директор департамента казначейства в АО «АПК» и АО «АлЭС»;

2010-2015 годы - заместитель председателя правления в АО «Нурбанк». Курировал корпоративный блок и сектор малого и среднего бизнеса;

С 4 августа 2015 года - и.о.председателя правления АО «Нурбанк».