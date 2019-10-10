Ахметов Сакен Кадирович
И.о.Председателя правления АО «Нурбанк»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Ташкентский государственный педагогический институт иностранных языков им. Ф. Энгельса;
В 1996—1997 гг. окончил Республиканский институт переподготовки кадров учета по специальности бухгалтерский учёт и экономика.
Свободно владеет французским языком.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1995-2002 годы - проработал в «Народном банке Казахстана», напрямую занимаясь вопросами структурного финансирования, работой с сектором МСБ и крупными корпоративными клиентами. Накопленный опыт позволил ему в 2002 году уйти в корпоративный сектор на ведущие позиции.
2002-2010 годы - директор департамента казначейства в АО «АПК» и АО «АлЭС»;
2010-2015 годы - заместитель председателя правления в АО «Нурбанк». Курировал корпоративный блок и сектор малого и среднего бизнеса;
С 4 августа 2015 года - и.о.председателя правления АО «Нурбанк».