Ахметов Ратмир Бахытович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева по специальности инженер;

Казахский университет технологии и бизнеса, по специальности бакалавр экономики.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал с 2003 года менеджером по транспорту и оформлению таможенных документов ТОО «TAC- LA ND»;

2007-2008 годы - работал главным специалистом отдела эксплуатации и мобилизационной подготовки управления эксплуатации, мобилизационной подготовки и развития автомобильных дорог;

2008-2013 годы - эксперт, главный эксперт, начальник управления строительства Комитета автомобильных дорог;

2013-2014 годы - заместитель директора Департамента развития сети автомобильных дорог и инвестиционных проектов АО «НК «КазАвтоЖол»;

2014-2015 годы - руководитель управления строительства Северо-Казахстанской области;

2015-2016 годы - советник акима Северо-Казахстанской области;

С марта по июль 2016 года - занимал должность управляющего директора по развитию бизнеса АО «НК «КазАвтоЖол»;

С июля 2016 года - заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам индустриализации и инновациям.