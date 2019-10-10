Ахметов Ербосын Кимович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности «Строительство шахтных и подземных сооружений»;

В 1997 году - Институт рынка при Казахской государственной академии управления по специальности «Финансы и кредит»; В 2000 году - Академию государственной службы при Президенте РК, факультет «Государственное управление».

Кандидат технических наук (КазНТУ им. К. Сатпаева).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-1996 годы - ведущий специалист Управления подготовки проектов в Комитете по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров Республики Казахстан;

1996-1997 годы - главный специалист, начальник отдела, Комитет по внешнему заимствованию Министерства финансов Республики Казахстан;

1997-1998 годы - начальник Управления оценки и отбора проектов, Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

2000-2002 годы - Совет безопасности Республики Казахстан, консультант;

2002-2006 годы - заведующий сектором Канцелярии Премьер - Министра Республики Казахстан;

2005-2007 годы - член Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

2007-2008 годы - Исполнительный директор, АО «Международный аэропорт г. Астана»;

2008-2010 годы – заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК;

2010-2015 годы – директор департамента корпоративного развития АО «KEGOC»;

С апреля 2015 года по настоящее время – менеджер Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC»;

С июня 2016 года - член совета директоров – независимый директор АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

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