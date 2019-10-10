Ахметов Даниал Кенжетаевич
Аким Восточно-Казахстанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-строитель.
Доктор экономических наук, тема диссертации: «Региональные особенности обеспечения устойчивого социально-экономического развития в Казахстане»;
Академик Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан;
Мастер спорта по велоспорту.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1976-1981 годы - мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой»;
1981-1983 годы - инструктор Экибастузского горкома КПСС;
1983-1987 годы - заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината «Экибастузшахстрой»;
1987-1991 годы - заместитель председателя Экибастузского горисполкома;
1991-1992 годы - управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой»;
1992-1993 годы - глава Экибастузской городской администрации;
1993-1997 годы - глава администрации, аким Павлодарской области;
1997-1999 годы - аким Северо-Казахстанской области;
1999-2000 годы - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;
2000-2001 годы - первый заместитель премьер-министра РК;
2001-2003 годы - аким Павлодарской области;
2003-2007 годы - премьер-министр РК;
2007-2009 годы - министр обороны РК;
С 2010 года - глава компании в сфере экологической энергетики;
2012-2014 годы - министр по энергетике и инфраструктуре - Член Коллегии Евразийской экономической комиссии.
С ноября 2014 года - аким Восточно-Казахстанской области.
17 июня 2019 года переназначен акимом Восточно-Казахстанской области.
Прочие должности:
С 16 марта 2018 года - президент федерации легкой атлетики
Награжден:
Орденами: «Барыс» 2-ой степени, «Барыс» 3-ей степени, «Знак Почета»; «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев»;
Медалями: Юбилейными медалями «10 лет Астане» и «10 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Парламенту РК», памятным почетным знаком, посвященным 90-летию Бауржана Момышулы.