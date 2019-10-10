Ахметов Даниал Кенжетаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-строитель.

Доктор экономических наук, тема диссертации: «Региональные особенности обеспечения устойчивого социально-экономического развития в Казахстане»;

Академик Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан;

Мастер спорта по велоспорту.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1976-1981 годы - мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой»;

1981-1983 годы - инструктор Экибастузского горкома КПСС;

1983-1987 годы - заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината «Экибастузшахстрой»;

1987-1991 годы - заместитель председателя Экибастузского горисполкома;

1991-1992 годы - управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой»;

1992-1993 годы - глава Экибастузской городской администрации;

1993-1997 годы - глава администрации, аким Павлодарской области;

1997-1999 годы - аким Северо-Казахстанской области;

1999-2000 годы - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

2000-2001 годы - первый заместитель премьер-министра РК;

2001-2003 годы - аким Павлодарской области;

2003-2007 годы - премьер-министр РК;

2007-2009 годы - министр обороны РК;

С 2010 года - глава компании в сфере экологической энергетики;

2012-2014 годы - министр по энергетике и инфраструктуре - Член Коллегии Евразийской экономической комиссии.

С ноября 2014 года - аким Восточно-Казахстанской области.

17 июня 2019 года переназначен акимом Восточно-Казахстанской области.

Прочие должности:

С 16 марта 2018 года - президент федерации легкой атлетики

Награжден:

Орденами: «Барыс» 2-ой степени, «Барыс» 3-ей степени, «Знак Почета»; «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев»;

Медалями: Юбилейными медалями «10 лет Астане» и «10 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Парламенту РК», памятным почетным знаком, посвященным 90-летию Бауржана Момышулы.