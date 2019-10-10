Ахметов Батырлан Дюсенбаевич
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1991 году окончил Карагандинский политехнический институт.
В 1995 году - институт рынка при Казахской государственной академии управления.
В 2001 году - Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. По квалификации горный инженер-обогатитель, экономист, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1989 году - машинист мельниц научно-производственного объединения «Джезказганцветмет».
С 1992 года на государственной службе в налоговых органах области. Возглавлял налоговое управление по городу Сатпаеву. Работал заместителем акима Жезказгана и акимом города Сатпаева.
С августа 2014 года - аким г. Жезказган Карагандинской области.
21 мая 2018 года - уволен с должности акима Жезказгана по собственному желанию.