Ахметов Батырлан Дюсенбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Карагандинский политехнический институт.

В 1995 году - институт рынка при Казахской государственной академии управления.

В 2001 году - Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. По квалификации горный инженер-обогатитель, экономист, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1989 году - машинист мельниц научно-производственного объединения «Джезказганцветмет».

С 1992 года на государственной службе в налоговых органах области. Возглавлял налоговое управление по городу Сатпаеву. Работал заместителем акима Жезказгана и акимом города Сатпаева.

С августа 2014 года - аким г. Жезказган Карагандинской области.

21 мая 2018 года - уволен с должности акима Жезказгана по собственному желанию.