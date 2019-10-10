Ахметов Азамат Куатулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор сельхозпроизводства». В 1999 году окончил Гуманитарный университет им. Д. А. Кунаева по направлению юриспруденция.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1996 году директором производственного предприятия «Перизат и К» в Алматы. В различные годы работал в коммерческих предприятиях. Занимал должности в Государственном следственном комитете РК, Комитете национальной безопасности РК, Департаменте таможенного контроля по Карагандинской области, Комитете транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2007 по 2008 годы — заместитель начальника Управления финансового контроля и госзакупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и госзакупок МФ РК. Начальник Управления финансового контроля и государственных закупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК.

С 2008 по 2014 годы — руководитель Инспекции финансового контроля по Карагандинской области Комитета финансового контроля МФ РК.

С 2014 по 2017 годы — руководитель Департамента госдоходов по Карагандинской области Комитета госдоходов МФ РК.

В 2017 году — заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С 2017 по 2018 годы - занимал должность Председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С 2018 по 2019 годы — председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

С сентября 2019 года - председатель Комитета по защите прав потребителей Минторговли и интеграции РК.