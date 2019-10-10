Аханов Серик Ахметжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Закончил Алма-атинский институт народного хозяйства.

Закончил Аспирантуру кафедры политэкономии Гуманитарных факультетов МГУ им. Л. Н. Ломоносова.

Кандидата экономических наук. Доцент.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1990-1991 годы – консультант Государственной комиссии Совета Каз. ССР по экономике;

1997-1999 годы – заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан;

1998-1999 годы – председатель наблюдательного совета ЗАО «Эксимбанк Казахстан», руководитель Совета экономических консультантов ВЭС при президенте Республики Казахстан;

С марта 1999 года – заместитель министра финансов Республики Казахстан;

1999-2000 годы – заместитель министра экономики Республики Казахстан;

С 2 декабря 1999 года – назначен заместителем Управляющего Исламским банком Развития от Республики Казахстан;

1999-2001 годы – заместитель председателя совета директоров ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства», член совета директоров ЗАО «Эксимбанк Казахстан»;

С 25 июня 2001 года – советник председателя правления ОАО «Казкоммерцбанк»;

2002 года-2003 годы – член совета директоров ОАО «Казкоммерцбанк»;

С 1 октября 2002 года – советник председателя правления, член совета директоров ОАО «Казкоммерцбанк»;

2003-2004 годы – советник председателя правления АО «Казкоммерцбанк»;

с 19 апреля 2004 года по настоящее время – председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана;

С 4 мая 2006 года – вошёл в состав совета директоров АО «Зангар Инвест Груп» как «Независимый член совета директоров»;

С декабря 2008 года – член попечительского совета Ассоциация экономистов Казахстана;

С 13 апреля 2009 года – независимый директор накопительного пенсионного фонда УларУмит;

С декабря 2009 года –член попечительского совета Международной академии бизнеса;

С 12 сентября 2011 года – член совета директоров, независимый директор АО «Казкоммерцбанк»;

С 12 февраля - член совета директоров, независимый директор АО «АТФБанк»;

С 14 мая 2015 года - член совета директоров АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис».