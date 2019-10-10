Абылкасымова Мадина Ерасыловна

Родилась 1 августа 1978 года в г. Алматы.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Казахскую государственную академию управления по специальности «Международные экономические отношения»

Колумбийский университет с присвоением степени магистра международных отношений по специальности «Управление экономической политикой»

Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета с присвоением степени Магистра государственного управления.

ОПЫТ РАБОТЫ: