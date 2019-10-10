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Абылкасымова Мадина Ерасыловна

Абылкасымова Мадина Ерасыловна

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

Родилась 1 августа 1978 года в г. Алматы.

ОБРАЗОВАНИЕ:

  • Окончила Казахскую государственную академию управления по специальности «Международные экономические отношения»
  • Колумбийский университет с присвоением степени магистра международных отношений по специальности «Управление экономической политикой»
  • Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета с присвоением степени Магистра государственного управления.

ОПЫТ РАБОТЫ:

  • С 1999 по 2001 год — главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию. 
  • С 2003 по 2004 год — главный специалист, начальник управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК. 
  • С 2004 по 2006 год — директор департамента анализа государственной политики АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» министерства экономики и бюджетного планирования РК. 
  • С 2006 по 2008 год — заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК. 
  • С 2008 по 2011 год — заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК. 
  • С 2011 по 2013 год — вице-министр экономического развития и торговли РК. 
  • С 2012 года — заместитель управляющего от Казахстана во Всемирном банке. 
  • С 2013 по 2014 год — вице-министр экономики и бюджетного планирования РК. С 2014 года по 2018 год — вице-министр национальной экономики РК. 
  • С 2018 по 2019 год по 12 марта 2019 года - министр труда и социальной защиты населения РК.
  • С 12 марта 2019 года по 28 марта 2019 года - первый вице-министр национальной экономики РК.
  • С 28 марта 2019 года по 18 декабря - заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан
  • С 18 декабря 2019 года - председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка
Абылкасымова Мадина Ерасыловна
Абылкасымова Мадина Ерасыловна
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка
Персональная справка