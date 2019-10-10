Абылкасымова Мадина Ерасыловна
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка
Родилась 1 августа 1978 года в г. Алматы.
ОБРАЗОВАНИЕ:
- Окончила Казахскую государственную академию управления по специальности «Международные экономические отношения»
- Колумбийский университет с присвоением степени магистра международных отношений по специальности «Управление экономической политикой»
- Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета с присвоением степени Магистра государственного управления.
ОПЫТ РАБОТЫ:
- С 1999 по 2001 год — главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию.
- С 2003 по 2004 год — главный специалист, начальник управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
- С 2004 по 2006 год — директор департамента анализа государственной политики АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» министерства экономики и бюджетного планирования РК.
- С 2006 по 2008 год — заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.
- С 2008 по 2011 год — заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.
- С 2011 по 2013 год — вице-министр экономического развития и торговли РК.
- С 2012 года — заместитель управляющего от Казахстана во Всемирном банке.
- С 2013 по 2014 год — вице-министр экономики и бюджетного планирования РК. С 2014 года по 2018 год — вице-министр национальной экономики РК.
- С 2018 по 2019 год по 12 марта 2019 года - министр труда и социальной защиты населения РК.
- С 12 марта 2019 года по 28 марта 2019 года - первый вице-министр национальной экономики РК.
- С 28 марта 2019 года по 18 декабря - заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан
- С 18 декабря 2019 года - председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка