Абылкасова Анар Сайранкызы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила в 1997 году Карагандинский государственный университет по специальности «журналист», в 2000 году — Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «магистр журналистики».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала в 1997 г. в качестве преподавателя кафедры журналистики Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова.

С 2000 по 2004 год — преподаватель, старший преподаватель Северо-Казахстанского университета.

С 2004 по 2009 год — старший преподаватель, доцент кафедры политологии Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби.

С 2009 по 2015 год - работала в структуре Совета Безопасности РК: занимала должности эксперта Секретариата; заведующего сектором, консультанта Аналитического отдела; заведующего сектором Ситуационного центра.

С 2015 по 2019 год - занимала должность заведующего сектором Аналитического отдела Совета Безопасности РК.

С мая 2019 года - председатель Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

