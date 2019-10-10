Абылкасова Анар Сайранкызы
Председатель Комитета науки министерства образования и науки
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончила в 1997 году Карагандинский государственный университет по
специальности «журналист», в 2000 году — Казахский национальный
университет им. аль-Фараби по специальности «магистр журналистики».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начала в 1997 г. в качестве преподавателя кафедры журналистики Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова.
С 2000 по 2004 год — преподаватель, старший преподаватель Северо-Казахстанского университета.
С 2004 по 2009 год — старший преподаватель, доцент кафедры политологии Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби.
С 2009 по 2015 год - работала в структуре Совета Безопасности РК: занимала должности эксперта Секретариата; заведующего сектором, консультанта Аналитического отдела; заведующего сектором Ситуационного центра.
С 2015 по 2019 год - занимала должность заведующего сектором Аналитического отдела Совета Безопасности РК.
С мая 2019 года - председатель Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан