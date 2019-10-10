Абылкаир Бактыбаевич Скаков

Родился в 1974 году в Павлодарской области.

Образование:

Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум (1995, финансист по налогам); Семипалатинский государственный университет им. Шакарима (2000, экономист и финансист);

Казахский институт правоведения и международных отношений (2004, бакалавр-юрист);

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г.Москва (2017, степень мастера делового администрирования "Master of Business Administration").

Трудовая деятельность:

Опыт на государственной службе (24 года), в том числе на руководящих должностях 15 лет:

с 1995 по 2005 годы - специалист, налоговый инспектор, старший налоговый инспектор, начальник отдела налоговой инспекции по Павлодарской области, заместитель председателя Налогового комитета по г. Павлодар;

с 2005 по 2006 годы - председатель Налогового комитета по Качирскому району Павлодарской области;

с 2006 по 2008 годы - заместитель директора департамента здравоохранения Павлодарской области (по экономике и финансам);

с 2008 по 2010 годы - начальник Налогового управления по городу Павлодар Налогового департамента по Павлодарской области;

с 2010 по 2012 годы - начальник Налогового департамента по Костанайской области;

с 2012 по 2014 годы - заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

с 2014 года по 2016 годы - руководитель Департамента государственных доходов по городу Астана;

с 2016 года по апрель 2019 года - распоряжением Главы государства назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан (по экономике и финансам)

с апреля 2019 года – председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственные и ведомственные награды:

Медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерең еңбегі үшін» (2014); Отличник налоговой службы (2011), Отличник финансовой службы (2012), Отличник государственной службы (2014).