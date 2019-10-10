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Абылкаир Бактыбаевич Скаков

Абылкаир Бактыбаевич Скаков

Председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК

Родился в 1974 году в Павлодарской области.

Образование:

  • Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум (1995, финансист по налогам); Семипалатинский государственный университет  им. Шакарима (2000, экономист и финансист); 
  • Казахский институт правоведения и международных отношений (2004, бакалавр-юрист);  
  • Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г.Москва (2017, степень мастера делового администрирования "Master of Business Administration").

Трудовая деятельность:

Опыт на государственной службе (24 года), в том числе на руководящих должностях 15 лет:

  • с 1995 по 2005  годы  - специалист, налоговый инспектор, старший налоговый инспектор, начальник отдела налоговой инспекции по Павлодарской области, заместитель  председателя Налогового комитета по г. Павлодар;
  • с 2005 по 2006 годы - председатель Налогового комитета по Качирскому району Павлодарской области;
  • с 2006 по 2008 годы - заместитель директора департамента здравоохранения Павлодарской области (по экономике и финансам);
  • с 2008 по 2010 годы  - начальник Налогового управления по городу Павлодар Налогового департамента по Павлодарской области;
  • с 2010 по 2012 годы - начальник Налогового департамента по Костанайской области;
  • с 2012 по 2014 годы - заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
  • с 2014 года по 2016 годы -  руководитель Департамента государственных доходов по городу Астана;
  • с 2016 года по апрель 2019 года - распоряжением Главы государства назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан (по экономике и финансам)
  • с апреля 2019 года – председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственные и ведомственные награды:

Медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерең еңбегі үшін» (2014); Отличник налоговой службы (2011), Отличник финансовой службы (2012), Отличник государственной службы (2014).

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК
Абылкаир Бактыбаевич Скаков
Абылкаир Бактыбаевич Скаков
Председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
Персональная справка