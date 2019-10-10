Абыкаев Нуртай Абыкаевич
Президент некоммерческого акционерного общества «Отандастар қоры»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1970 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, г. Свердловск, инженер-механик;
В 1985 году - Алма-Атинскую высшую партийную школу;
Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации;
Академик Казахстанской национальной академии естественных наук (2009).
Доктор экономических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1972-1976 годы – старший инженер, инженер-конструктор отдела главного конструктора АЗТМ;
1976-1980 годы – инструктор, заведующий отделом Ауэзовского райкома партии;
1980-1984 годы – инструктор Центрального комитета Компартии Казахстана, помощник секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана;
В 1984-1985, 1988-1989 годах – помощник председателя Совмина Казахской ССР;
1985-1988 годы – первый секретарь Фрунзенского райкома партии;
1989-1990 годы – помощник первого секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана;
С мая по декабрь 1990 года – начальник канцелярии (аппарата) президента Казахской ССР;
1990-1991 годы – руководитель аппарата президента Казахской ССР;
1991-1994 годы – руководитель аппарата президента и кабинета министров Республики Казахстан;
1994-1995 годы – руководитель аппарата президента Республики Казахстан;
1995-1996 годы – Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Великобритании;
В 1996 году – Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству;
1996-1998 годы – первый помощник президента Республики Казахстан;
1998-1999 годы – председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
2000-2002 годы – первый вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;
2002-2004 годы – руководитель администрации президента Республики Казахстан;
2007-2008 годы – Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации;
2008-2010 годы – заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;
С августа 2010 года по 25 декабря 2015 года - председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
С 25 декабря 2015 года по 13 июля 2017 года - Депутат Сената Парламента РК.
С 2018 года - Президент некоммерческого акционерного общества «Отандастар қоры».