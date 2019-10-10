Абыкаев Нуртай Абыкаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1970 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, г. Свердловск, инженер-механик;

В 1985 году - Алма-Атинскую высшую партийную школу;

Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации;

Академик Казахстанской национальной академии естественных наук (2009).

Доктор экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1972-1976 годы – старший инженер, инженер-конструктор отдела главного конструктора АЗТМ;

1976-1980 годы – инструктор, заведующий отделом Ауэзовского райкома партии;

1980-1984 годы – инструктор Центрального комитета Компартии Казахстана, помощник секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана;

В 1984-1985, 1988-1989 годах – помощник председателя Совмина Казахской ССР;

1985-1988 годы – первый секретарь Фрунзенского райкома партии;

1989-1990 годы – помощник первого секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана;

С мая по декабрь 1990 года – начальник канцелярии (аппарата) президента Казахской ССР;

1990-1991 годы – руководитель аппарата президента Казахской ССР;

1991-1994 годы – руководитель аппарата президента и кабинета министров Республики Казахстан;

1994-1995 годы – руководитель аппарата президента Республики Казахстан;

1995-1996 годы – Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Великобритании;

В 1996 году – Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству;

1996-1998 годы – первый помощник президента Республики Казахстан;

1998-1999 годы – председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

2000-2002 годы – первый вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;

2002-2004 годы – руководитель администрации президента Республики Казахстан;

2007-2008 годы – Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации;

2008-2010 годы – заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;

С августа 2010 года по 25 декабря 2015 года - председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

С 25 декабря 2015 года по 13 июля 2017 года - Депутат Сената Парламента РК.



С 2018 года - Президент некоммерческого акционерного общества «Отандастар қоры».