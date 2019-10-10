Абусеитов Кайрат Хуатович
Информация отсутствует
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1979 году Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, историк с правом преподавания на английском языке;
Научные звания, степени, деятельность:
В 1984 году - Аспирантура Московского государственного университета;
Кандидат исторических наук, тема диссертации: «Партийно-политическая борьба по вопросам аграрного законодательства в США в конце 60-х - первой половине 70-х годов»;
В1989-1992 годах - доцент Алма-Атинской высшей партийной школы;
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1985-1989 годы - ассистент, старший преподаватель, заместитель декана Казахского
государственного университета;
1992-1993 годы - руководитель программы по внешней политике и национальной безопасности Центра стратегических исследований Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования;
1993-1996 годы - заведующий отделом, начальник управления международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
1996-1998 годы - советник Посольства Республики Казахстан в США;
1998-1999 годы - заместитель Директора 1-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
С января по сентябрь 1999 года - директор департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
С сентября по декабрь - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
1999-2002 годы - вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;
2002-2004 годы - первый вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;
2004-2008 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в гор. Женеве;
2008-2013 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Ирландия, Республике Исландия, Королевстве Швеция по совместительству;
С 17 сентября 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Норвегия.
22 ктября 2018 года - освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия в связи с достижением пенсионного возраста
Награжден Орденом «Курмет».