Абусеитов Кайрат Хуатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, историк с правом преподавания на английском языке;

Научные звания, степени, деятельность:

В 1984 году - Аспирантура Московского государственного университета;

Кандидат исторических наук, тема диссертации: «Партийно-политическая борьба по вопросам аграрного законодательства в США в конце 60-х - первой половине 70-х годов»;

В1989-1992 годах - доцент Алма-Атинской высшей партийной школы;

Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1989 годы - ассистент, старший преподаватель, заместитель декана Казахского государственного университета;

1992-1993 годы - руководитель программы по внешней политике и национальной безопасности Центра стратегических исследований Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования;

1993-1996 годы - заведующий отделом, начальник управления международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

1996-1998 годы - советник Посольства Республики Казахстан в США;

1998-1999 годы - заместитель Директора 1-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

С января по сентябрь 1999 года - директор департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

С сентября по декабрь - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

1999-2002 годы - вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;

2002-2004 годы - первый вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;

2004-2008 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в гор. Женеве;

2008-2013 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Ирландия, Республике Исландия, Королевстве Швеция по совместительству;

С 17 сентября 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Норвегия.

22 ктября 2018 года - освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия в связи с достижением пенсионного возраста

Награжден Орденом «Курмет».