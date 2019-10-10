Абуева Ляззат Еркентаевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Акмолинский университет по специальности "Математика";

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Правоведение".



ОПЫТ РАБОТЫ:

На государственной службе с 1998 года:

С 1998 года работает в департаменте занятости и социальных программ г. Астаны;

В 2001 году была назначена начальником отдела назначения и выплаты жилищных пособий;

2010-2014 годы - заместитель руководителя управления занятости и социальных программ г. Астаны;

С 10 декабря 2014 года - руководитель городского управления занятости и социальных программ г. Астаны.