Абуева Ляззат Еркентаевна
Руководитель управления занятости и социальных программ г. Астаны
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончила Акмолинский университет по специальности "Математика";
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Правоведение".
ОПЫТ РАБОТЫ:
На государственной службе с 1998 года:
С 1998 года работает в департаменте занятости и социальных программ г. Астаны;
В 2001 году была назначена начальником отдела назначения и выплаты жилищных пособий;
2010-2014 годы - заместитель руководителя управления занятости и социальных программ г. Астаны;
С 10 декабря 2014 года - руководитель городского управления занятости и социальных программ г. Астаны.