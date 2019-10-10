Абсаттаров Кайрат Бектаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинский политехнический институт по специальности автомобили и автомобильное хозяйство.

Окончил Жезказганский университет по специальности экономика и управление производством.

Магистр делового администрирования





ОПЫТ РАБОТЫ:

Работал на производственных предприятиях автотранспортной отрасли, в Аппарате акима Жезказганской области.

Сотрудник Агентства по стратегическому планированию и реформированию Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан.

Руководитель в Агентстве по информатизации и связи Республики Казахстан.

С декабря 2006 по 2010 годы - исполнительный директор, главный административный директор АО «Казахтелеком».

С марта 2010 по январь 2012 года - ответственный секретарь Министерства связи и информации Республики Казахстан.

С февраля 2012 по март 2013 - вице-министр Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С марта 2013 по октябрь 2013 - председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.



С октября 2013 года - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.



Медали: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» («Конституции Казахстана - 10 лет»), «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл» (10 лет Независимости Казахстана), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».





