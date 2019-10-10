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Абраев Олжас Шакенович

Абраев Олжас Шакенович

Вице-президент Федерации футбола Казахстана

ОБРАЗОВАНИЕ:

ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2004 годы - ответственный секретарь Федерации футбола города Алматы;

2002-2004 годы -  член Исполнительного комитета Федерации футбола Алматы;

2003-2004 годы - заместитель председателя судейского комитета Федерации футбола Алматы;

2003-2005 годы - член контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Алматы;

2004 год -  судья национальной категории Республики Казахстан по футболу;

2004-2008 годы - менеджер департамента футзала Футбольного Союза Казахстана;

2005 год - судья высшей национальной категории Республики Казахстан по футзалу;

2008-2009 годы - директор департамента футзала Федерации футбола Казахстана;

2009-2012 годы - координатор проекта FIFA TMS в Казахстане;

2009-2011 годы - менеджер Национальной Футбольной Лиги ФФК;

2010 год -  судья международной категории (FIFA) по футзалу;

2011-2012 годы -  заместитель директора Национальной Футбольной Лиги ФФК;

2011-2012 годы - член контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Казахстана;

2011-2012 годы -  директор Национальной Футбольной Лиги ФФК;

2012-2014 годы -  исполнительный директор Федерации Футбола Казахстана;

С июня 2014 года - вице-президент Федерации футбола Казахстана.

Абраев Олжас Шакенович
Абраев Олжас Шакенович
Вице-президент Федерации футбола Казахстана
Персональная справка