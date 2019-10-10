Абраев Олжас Шакенович
Вице-президент Федерации футбола Казахстана
ОБРАЗОВАНИЕ:
ОПЫТ РАБОТЫ:
2001-2004 годы - ответственный секретарь Федерации футбола города Алматы;
2002-2004 годы - член Исполнительного комитета Федерации футбола Алматы;
2003-2004 годы - заместитель председателя судейского комитета Федерации футбола Алматы;
2003-2005 годы - член контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Алматы;
2004 год - судья национальной категории Республики Казахстан по футболу;
2004-2008 годы - менеджер департамента футзала Футбольного Союза Казахстана;
2005 год - судья высшей национальной категории Республики Казахстан по футзалу;
2008-2009 годы - директор департамента футзала Федерации футбола Казахстана;
2009-2012 годы - координатор проекта FIFA TMS в Казахстане;
2009-2011 годы - менеджер Национальной Футбольной Лиги ФФК;
2010 год - судья международной категории (FIFA) по футзалу;
2011-2012 годы - заместитель директора Национальной Футбольной Лиги ФФК;
2011-2012 годы - член контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Казахстана;
2011-2012 годы - директор Национальной Футбольной Лиги ФФК;
2012-2014 годы - исполнительный директор Федерации Футбола Казахстана;
С июня 2014 года - вице-президент Федерации футбола Казахстана.