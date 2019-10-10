Аблазимов Махсудхан Нугманович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Казахский политехнический институт, специальность – инженер, в 2001 году - Центрально-Азиатский университет, специальность – юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1981 по 1990 годы работал инспектором ДПС ГАИ УВД Мангышлакской и Гурьевской областей.

В 1990 - старший инспектор ДПС 4-го мотовзвода ОБ ДПС ГАИ УВД Мангышлакской области.

С 1990 по 1992 - инспектор по розыску РЭО ОГАИ УВД Мангышлакской области.

С 1992 по 1999 - заместитель командира ОР ДП по социально-правовой работе, он же начальник штаба при УДП УВД Мангистауской области.

С 1999 по 2001 - начальник Управления дорожной полиции УВД Мангистауской области.

С 2001 по 2004 - начальник управления дорожной полиции УВД Мангистауской области.

С 2004 по 2007 - заместитель начальника ДВД Мангистауской области.

С 2007 по 2009 - начальник ДВД Мангистауской области.

С 31.10.2009 - 03.11.2010 - начальник Департамента тыла МВД РК.

С 03.11.2010 - руководитель аппарата МВД РК.

С сентября 2014 года - начальник департамента внутренних дел Актюбинской области





