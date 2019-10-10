Абишев Жандос Акылсерикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году кончил Карагандинский педагогический институт;

В 2000 году - юридический институт «Фемида»;

В 2005 году - Карагандинский экономический университет.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1994-1998 годы – преподаватель Казахского института потребительской кооперации;

1998-2000 годы – работал в департаменте культуры, информации и общественного согласия Карагандинской области;

2000-2001 годы – главный специалист Кировского судебного участка Октябрьского райсуда;

2001-2005 годы – начальник отдела, заместитель администратора судов Карагандинской области;

2005-2008 годы - директор департамента координации занятости и социальных программ Карагандинской области;

2008-2012 годы – начальник управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области;

2012-2014 годы – советник акима Карагандинской области, позже инспектор Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республика Казахстан, начальник управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области;

С сентября 2014 года - заместитель акима Карагандинской области по вопросам социальной сферы и внутренней политики, социальной защиты и занятости населения.