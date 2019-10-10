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Абишев Олжас Амангельдиевич

Абишев Олжас Амангельдиевич

Вице-министр здравоохранения РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году окончил Кызылординский государственный университет, 

В 2005 году — Университет Аулие Ата, 

В 2006, 2010 годах — Инженерный колледж, Андонский национальный университет(Южная Корея). По специальности экономист-информатик, юрист-правовед.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2000 году.

В различные годы работал в АО «Казагромаркетинг», АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Национальные Информационные Технологии», АО «Национальный медицинский холдинг», АО «Центр медицинских технологий и информационных систем», АО «Центр военно-стратегических исследований», АО «Astana Innovations», в университете«Туран Астана», а также в коммерческих структурах.

С сентября 2017 года по июнь 2018 года занимал должность генерального директора РГП«Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК

С 6 июня 2018 года - вице-министр здравоохранения РК



Абишев Олжас Амангельдиевич
Абишев Олжас Амангельдиевич
Вице-министр здравоохранения РК
Персональная справка