Абишев Олжас Амангельдиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году окончил Кызылординский государственный университет,

В 2005 году — Университет Аулие Ата,

В 2006, 2010 годах — Инженерный колледж, Андонский национальный университет(Южная Корея). По специальности экономист-информатик, юрист-правовед.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2000 году.

В различные годы работал в АО «Казагромаркетинг», АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Национальные Информационные Технологии», АО «Национальный медицинский холдинг», АО «Центр медицинских технологий и информационных систем», АО «Центр военно-стратегических исследований», АО «Astana Innovations», в университете«Туран Астана», а также в коммерческих структурах.

С сентября 2017 года по июнь 2018 года занимал должность генерального директора РГП«Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК

С 6 июня 2018 года - вице-министр здравоохранения РК