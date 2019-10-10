Абишев Олжас Амангельдиевич
Вице-министр здравоохранения РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2004 году окончил Кызылординский государственный университет,
В 2005 году — Университет Аулие Ата,
В 2006, 2010 годах — Инженерный колледж, Андонский национальный университет(Южная Корея). По специальности экономист-информатик, юрист-правовед.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 2000 году.
В различные годы работал в АО «Казагромаркетинг», АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Национальные Информационные Технологии», АО «Национальный медицинский холдинг», АО «Центр медицинских технологий и информационных систем», АО «Центр военно-стратегических исследований», АО «Astana Innovations», в университете«Туран Астана», а также в коммерческих структурах.
С сентября 2017 года по июнь 2018 года занимал должность генерального директора РГП«Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК
С 6 июня 2018 года - вице-министр здравоохранения РК