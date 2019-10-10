Абишев Ислам Алмаханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1978 году окончил Казахский политехнический институт, инженер-электрик.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Родился в селе Кутча Чиназского района Ташкентской области Республики Узбекистан.



1980 год - научный сотрудник института «Кибернетики» Узбекского НПО.

1981 год - секретарь комитета комсомола совхоза им. ХХ партсъезда Кировского района Чимкентской области.

1982 год - инструктор Чимкентского обкома комсомола.

1983 год - первый секретарь Чардаринского райкома комсомола Чимкентской области.

1986 год - секретарь парткома совхоза «Ак-Алтын» Чардаринского района Чимкентской области.

1988 год - директор совхоза «Юбилейный» Чардаринского района Южно-Казахстанской области.

1992 год - заместитель директора Чардаринского предприятия электрических сетей Южно-Казахстанской области

С 1994 по 1997 годы - директор ЧФ «Максат», директор ЧФ «Абай», генеральный директор АОЗТ «Туран» г.Шымкент

С мая 1999 года - генеральный директор ТОО «Батсу-энергосбыт», Ордабасинский район Южно-Казахстанской области».

С ноября 1999 года - президент Ассоциациий «Корпораций Батсу», г.Шымкент.

С ноября 2000 года - аким Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.

С сентября 2002 года - заместитель акима Южно-Казахстанской области.

С января 2003 года - первый заместитель акима Южно-Казахстанской области.

2009 год – аким города Усть-Каменогорска.



С 21 апреля 2014 года - председатель комитета по водным ресурсам министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов.





