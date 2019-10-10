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Абиш Самат Сатыбалдыулы

Абиш Самат Сатыбалдыулы

Первый заместитель председателя КНБ РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; 

В 2002 году - Академию СВР Российской Федерации, 

Юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

2000-2006 годы – служба на должностях офицерского состава в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

2006-2008 годы – заместитель председателя, председатель Комитета регистрационной службы министерства юстиции Республики Казахстан;

2008-2010 годы – ответственный секретарь министерства юстиции Республики Казахстан;

2010-2011 годы – начальник департамента кадров Комитета национальной безопасности;

2011-2013 годы – начальник департамента Комитета национальной безопасности по городу Астане;

2013-2015 годы – заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

С декабря 2015 года - распоряжением главы государства назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Генерал-майор национальной безопасности.



Абиш Самат Сатыбалдыулы
Абиш Самат Сатыбалдыулы
Первый заместитель председателя КНБ РК
Персональная справка