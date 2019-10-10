Абиш Самат Сатыбалдыулы
Первый заместитель председателя КНБ РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2000 году окончил Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
В 2002 году - Академию СВР Российской Федерации,
Юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2000-2006 годы – служба на должностях офицерского состава в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
2006-2008 годы – заместитель председателя, председатель Комитета регистрационной службы министерства юстиции Республики Казахстан;
2008-2010 годы – ответственный секретарь министерства юстиции Республики Казахстан;
2010-2011 годы – начальник департамента кадров Комитета национальной безопасности;
2011-2013 годы – начальник департамента Комитета национальной безопасности по городу Астане;
2013-2015 годы – заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
С декабря 2015 года - распоряжением главы государства назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
Генерал-майор национальной безопасности.