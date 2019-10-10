Абилов Елубай Джакаевич
Аким города Жанаозен
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1985 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет, факультет плодоовощеводства и виноградства по специальности ученый агроном.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1986—1988 годы —
инструктор обкома профсоюза работников АПК в Красноводске;
С 1988 года старший инструктор Красноводского райисполкома, посёлок Джанга, Туркменская ССР;
1995-1998 годы - начальник инспекции по экологии и охране природы этрапа Туркменбаши, посёлок Джанга;
1998-2001 годы - заведующий отделом здравоохранения, образования и социальных вопросов;
2001-2002 годы - управляющий делами хякимлика этрапа Туркменбаши;
2002-2003 годы - заместитель акима поселка Мангистау, Мангистауской области;
2003-2007 годы — аким поселка Мангистау;
2007-2010 годы — заместитель акима Мунайлинского района, Мангистауской области;
2010-2015 годы - аким Мунайлинского района, Мангистауской области;
С июля 2015 - аким города Жанаозен.