Абилов Елубай Джакаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет, факультет плодоовощеводства и виноградства по специальности ученый агроном.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1986—1988 годы — инструктор обкома профсоюза работников АПК в Красноводске;

С 1988 года старший инструктор Красноводского райисполкома, посёлок Джанга, Туркменская ССР;

1995-1998 годы - начальник инспекции по экологии и охране природы этрапа Туркменбаши, посёлок Джанга;

1998-2001 годы - заведующий отделом здравоохранения, образования и социальных вопросов;

2001-2002 годы - управляющий делами хякимлика этрапа Туркменбаши;

2002-2003 годы - заместитель акима поселка Мангистау, Мангистауской области;

2003-2007 годы — аким поселка Мангистау;

2007-2010 годы — заместитель акима Мунайлинского района, Мангистауской области;

2010-2015 годы - аким Мунайлинского района, Мангистауской области;

С июля 2015 - аким города Жанаозен.