Абибуллаев Алтай Ибрагимулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Институт международных отношений факультета политологии и журналистики Варшавского университета. Выпускник Международной Космической школы в городе Байконур (Ленинск) (1990-1991), магистр международных отношений, специалист в области международных политических и экономических отношений.

Имеет дипломатический ранг Советника первого класса.

Владеет английским, польским, казахским и русским языками.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1997-1999 годы - референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

1999-2004 годы - третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Польше;

2004-2005 годы - советник Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2005-2007 годы - советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Польше;

2007-2008 годы - советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Австрии - Постпредства Республики Казахстан при международных организациях в Вене;

2008-2009 годы - временный поверенный в делах Республики Казахстан в Хорватии по совместительству;

2008-2009 годы - советник-посланник Постпредства Республики Казахстан при ОБСЕ;

2009-2011 годы - советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Австрии;

С сентября 2011 по апрель 2012 года - заместитель председателя - официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

С апреля 2012 по июнь 2012 года - И.о. председателя Комитета международной информации - официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

С июня 2012 по ноябрь 2012 года - Председатель Комитета международной информации - официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2012 - 2014 годы - официальный представитель службы центральных коммуникаций СЦК, заместитель директора СЦК при Президенте Казахстана;

2014-2015 годы – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации;

С апреля 2015 года по май 2016 года - посол по особым поручениям и официальный представитель МИД РК;

С 12 мая 2016 года по 1 марта 2017 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Польша.

С апреля 2017 года - учеба в Варшавском университете на соискание докторской диссертации.



С июня 2019 года - Председатель правления НАО «Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».

Женат, двое детей.



Награжден Юбилейными медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының 20 жылдығы» и «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл». Благодарность Министра иностранных дел Республики Казахстан (2004). Имеет почетную грамоту Министра иностранных дел Республики Казахстан, Благодарность Министра иностранных дел Республики Казахстан за продвижение заявки Республики Казахстан на право проведения ЭКСПО и Диплом Союза журналистов Казахстана за поддержку прессы и взаимопонимание с журналистами, Благодарность Сената Парламента РК.