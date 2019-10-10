Абенов Мурат Абдуламитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный педагогический университет имени Абая по специальности «преподаватель математики и информатики» (1990), Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист» (2002).

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1990—1991 годах – преподаватель информатики и вычислительной техники средней школы № 4 имени С. Сейфуллина в городе Кызылорда.

С июня по сентябрь 1991 года — инспектор по кадрам и основной деятельности Кызылординского городского отдела образования.

1991—1992 годы – заместитель директора по учебно-воспитательной части казахской школы-лицея № 1 имени 1 Мая в городе Кызылорда.

1992—1993 годы — главный специалист отдела прогнозирования общественного мнения и печати Кызылординской городской администрации.

С 1993 по 1999 годы — заместитель директора по коммерческой деятельности ТОО «Атамекен» (Алматы).

1999—2000 годы – консультант организационно-контрольного отдела аппарата акима Кызылординской области.

С 2000 по 2002 годы — начальник управления агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Кызылординской области.

С 2002 по 2005 годы — директор Кызылординского областного департамента внутренней политики.

С 2005 по 2007 годы — заместитель акима Кызылординской области.

С февраля по август 2007 года — руководитель аппарата акима Кызылординской области.

На выборах в 2007 году и в 2012 году был включен в партийный список «Нур Отана» и избирался депутатом мажилиса IV и V созывов.

С ноября 2012 года по октябрь 2013 года - вице-министр образования и науки Казахстана.

С 2013 года - председатель Совета Директоров АО «Национальный центр повышения квалификации «Орлеу».

С июля 2016 года - заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

Женат, воспитывает 2 детей.