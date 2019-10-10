Абельдинова Алия Сапабековна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году Акмолинский университет, историк;

В 1998 году - Институт переподготовки и повышения квалификации при Казахском государственном национальном университете , политолог.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Преподаватель-стажер, преподаватель, старший преподаватель кафедры социально-политических наук Акмолинского государственного медицинского университета (1995-1999);

·Главный специалист отдела периодической печати Департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (1999-2001);·Главный специалист пресс-службы Министерства государственных доходов Республики Казахстан (2001-2002);

·Начальник отдела книжного маркетинга Департамента по делам издательств и полиграфии Министерства информации Республики Казахстан (2002-2004);

2004-2005 годы - главный эксперт Национального центра по правам человека;

2005-2008 годы - главный эксперт, заведующий сектором, главный инспектор Пресс-службы Президента Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан;

2008-2009 годы - заместитель председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

2009-2010 годы - заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

С 2010 года - заместитель председателя Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан, (с 01.2012-Министерства культуры и информации Республики Казахстан).

С августа 2014 года - заместитель председателя Комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.



