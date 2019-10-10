Абдымомунов Азамат Курманбекович
Заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
· Университет Индиана (1997);
· Казахский национальный университет им. аль-Фараби (1997);
· Высшая школа государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета (1999);
· Массачусетский технологический институт (MIT School of Engineering / MIT Sloan School of Management) (2011)Бакалавр истории, Бакалавр политологии, Магистр международных отношений, Магистр государственной политики в области международной и национальной безопасности, Магистр наук в сфере инжиниринга системного дизайна
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовой стаж:
В 1997-1999 годы – внештатный сотрудник, внештатный советник председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
В 1999-2000 годы – главный аналитик Департамента стратегического планирования, главный менеджер Департамента стратегического планирования и внешнеэкономических связей ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл».
В 2000-2001 годы – начальник отдела анализа и управления оборонными ресурсами Министерства обороны Республики Казахстан.
В 2001-2002 годы – начальник управления информатизации и геоинформационных систем, начальник Департамента новых технологий и целевых программ Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.
В 2002-2004 годы – руководитель Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан.
В 2004-2005 годы – заведующий Центра системных исследований Управления экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан.
В 2005-2007 годы – вице-министр образования и науки Республики Казахстан.
В 2007-2008 годы – председатель правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самғау».
В 2008-2012 годы – внештатный советник Премьер-Министра Республики Казахстан.
В 2012-2014 годы – заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан.
В 2014 году – временно исполняющий обязанности помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.
В 2014-2015 годы – заместитель Секретаря Совета Безопасности - заведующий Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан.
С июня 2015 года – заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.
Прочие должности:
· Член совета директоров АО «Национальный инновационный фонд» (03.2005-05.2007);
· Председатель совета директоров АО «НК «Казкосмос» (2005-2007);
· Председатель совета директоров АО «Фонд науки» (2006-2007);
· Председатель совета директоров АО «НК «Kazsatnet» (2007);
· Член совета директоров АО «Казпочта» (2007-2008);
· Член совета директоров АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (2012);
· Независимый член совета директоров АО «Казимпекс» (2012);
· Основатель Kazakhstan Startup Weekend (2011); Соучредитель Atameken Startup (2012);
· Шерпа от Казахстана на Джи 20 (G20, Россия 2013);
· Шерпа от Казахстана на Джи 20 (G20, Китай 2016)
Звание: Подполковник запаса
Государственные и международные награды, премии, почетные звания: Орден «Құрмет» (2014), ведомственные медали; Почетный член Российской академии естественных наук (2007).