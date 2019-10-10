Абдымомунов Азамат Курманбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

· Университет Индиана (1997);

· Казахский национальный университет им. аль-Фараби (1997);

· Высшая школа государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета (1999);

· Массачусетский технологический институт (MIT School of Engineering / MIT Sloan School of Management) (2011)

Бакалавр истории, Бакалавр политологии, Магистр международных отношений, Магистр государственной политики в области международной и национальной безопасности, Магистр наук в сфере инжиниринга системного дизайна

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовой стаж:

В 1997-1999 годы – внештатный сотрудник, внештатный советник председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В 1999-2000 годы – главный аналитик Департамента стратегического планирования, главный менеджер Департамента стратегического планирования и внешнеэкономических связей ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл».

В 2000-2001 годы – начальник отдела анализа и управления оборонными ресурсами Министерства обороны Республики Казахстан.

В 2001-2002 годы – начальник управления информатизации и геоинформационных систем, начальник Департамента новых технологий и целевых программ Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.

В 2002-2004 годы – руководитель Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2004-2005 годы – заведующий Центра системных исследований Управления экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2005-2007 годы – вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

В 2007-2008 годы – председатель правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самғау».

В 2008-2012 годы – внештатный советник Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2012-2014 годы – заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2014 году – временно исполняющий обязанности помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

В 2014-2015 годы – заместитель Секретаря Совета Безопасности - заведующий Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан.

С июня 2015 года – заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Прочие должности:

· Член совета директоров АО «Национальный инновационный фонд» (03.2005-05.2007);

· Председатель совета директоров АО «НК «Казкосмос» (2005-2007);

· Председатель совета директоров АО «Фонд науки» (2006-2007);

· Председатель совета директоров АО «НК «Kazsatnet» (2007);

· Член совета директоров АО «Казпочта» (2007-2008);

· Член совета директоров АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (2012);

· Независимый член совета директоров АО «Казимпекс» (2012);

· Основатель Kazakhstan Startup Weekend (2011); Соучредитель Atameken Startup (2012);

· Шерпа от Казахстана на Джи 20 (G20, Россия 2013);

· Шерпа от Казахстана на Джи 20 (G20, Китай 2016)

Звание: Подполковник запаса





Государственные и международные награды, премии, почетные звания: Орден «Құрмет» (2014), ведомственные медали; Почетный член Российской академии естественных наук (2007).