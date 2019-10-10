Абдыкаримов Сержан Оралбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая;

В 2002 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специалист по международным отношениям.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-1999 годы - референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

1999-2000 годы - атташе Посольства Республики Казахстан в Корее;

2000-2002 годы - слушатель дипломатической академии;

В 2002 году - второй секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2002-2004 годы - второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Австрии;

2004-2005 годы - первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Великобритании;

В 2005 году - директор департамента информационно-аналитической работы и прогнозных оценок Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2005-2007 годы - директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2007-2008 годы - директор департамента Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2008-2009 годы - временный поверенный в делах Республики Казахстан в Болгарии;

2009-2012 годы - посол по особым поручениям - директор департамента ОБСЕ Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2012-2014 годы - председатель Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

С 2015 по 2019 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Чешской Республике;

С 2015 по 2019 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Словацкой Республике по совместительству.

С сентября 2019 года - назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

