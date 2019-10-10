Абдыкаримов Оралбай Абдыкаримович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Карагандинский индустриально-педагогический техникум (1969); Карагандинский государственный университет (1974), Алма-Атинская высшая партийная школа (1987)

ОПЫТ РАБОТЫ:

Начал свою деятельность с поста секретаря комитета комсомола треста «Шахтинскжилстрой», инструктора, заведующего отделом Карагандинского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1969-1975);

1975-1980 - заместитель председателя Карагандинского горкома партии;

1980-1981 - Заместитель председателя Карагандинского горкома комитета народного контроля;

1981-1985 - Инструктор, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом Карагандинского обкома партии;

1985 - 1989 - Заведующий сектором, инспектор, заместитель заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы центрального комитета Компартии Казахстана;

1989-1991 - Заведующий отделом организационно-партийной и кадровой работы (орг. отделом) центрального комитета Компартии Казахстана, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и отзыву народных депутатов КазССР;

1991-1994 - Заведующий отделом организационно-инспекторским и территориального развития, отделом организационной работы и местных администраций Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан, заместитель руководителя группы представителей Президента Республики Казахстан в регионах;

1994-1995 - Заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Казахстан - руководитель группы представителей Президента в регионах;

1995 - 1997 - Заместитель руководителя Аппарата, Администрации Президента Республики Казахстан - заведующий организационно-контрольным отделом, руководитель Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель Администрации Президента Республики Казахстан;

1997 - 1999 - Председатель Высшего дисциплинарного совета Республики Казахстан; председатель Государственный комиссии Республики Казахстан по борьбе с коррупцией;

2004 - 2007 - Государственный секретарь Республики Казахстан; советник Президента Республики Казахстан;

Прочие должности:

Член совета безопасности Республики Казахстан (1999-2006);

Председатель межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭс (2002-2004);

Председатель Общественного совета по СМИ (информационной политике) при Президенте Республики Казахстан (с 06.2005);

Председатель Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими (03.2004-23.07.2007);

Председатель Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан (12.2004-23.07.2007);

Председатель Республиканского совета по борьбе с коррупцией (с 2008);

Член Общественного совета по вопросам противодействия коррупции при Агентстве Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (с 06.2009)

Выборные должности, депутатство:

Депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва (от Компартии Казахстана), заместитель председателя Мандатной комиссии, Комитета Верховного Совета РК по вопросам депутатских полномочий и депутатской этике (1990-1992);

Депутат, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан (12.1999-10.03.2004);

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (12.07.2007);

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, заместитель председателя Совета по взаимодействию с маслихатами (с 29.08.2007)

В настоящее время является Председателем Республиканского общественного совета по борьбе с коррупцией при НДП «Нур Отан».

