Абдыкаликова Гульшара Наушаевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности (1987), экономист. Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Капитализация пенсионных фондов: проблемы и перспективы (на примере НПФ Республики Казахстан)» (2005).



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1987 по 1994 годы – старший специалист, начальник отдела Кзыл-Ординского областного управления социальной защиты населения.

В 1994-1995 годы – консультант Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по социальной защите населения.

В 1995-1996 годы – начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства социальной защиты населения Республики Казахстан.

С 1997 по 2003 годы – начальник управления, заместитель директора, директор департамента социального обеспечения и социальной политики Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С 2003 по 2005 годы – вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2005-2006 годы – председатель Правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».

С октября 2006 по октябрь 2007 года – вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2007-2008 годы – ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2008-2009 годы – советник Президента Республики Казахстан - председатель Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте Республики Казахстан.

С 2009 по 2012 годы – министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С сентября 2012 по ноябрь 2013 года – советник Президента Республики Казахстан - председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

28 ноября 2013 года назначена заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

С ноября 2014 года по февраль 2019 года - Государственный секретарь Республики Казахстан.

С февраля по август 2019 года - заместитель премьер-министра РК.

Награждена орденом «Парасат» (2009), медалью «Астана» (1998).