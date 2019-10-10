Абдыгулов Мурат Кенесович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году — окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Правоведение».

В 2003 году — окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби с присвоением степени магистра юриспруденции.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2001 года по 2002 год — главный специалист Жетысуского районного суда города Алматы.

С января 2003 года — помощник депутата сената Парламента Республики Казахстан Комитета по законодательству и правовой реформе.

С 2004 года по 2005 год — помощник первого вице-министра юстиции.

С 2005 года по 2006 год — директор юридического департамента ТОО«КазПетройл».

С 2006 года по 2007 год — главный специалист по договорам АО «Казахстанкаспий-шельф».

С 2007 года по 2008 год — начальник юридического отдела ТОО«Интерстрой НС».

С 2008 года по 2009 год — начальник отдела подготовки договоров Департамента технических условий АО «Алматы Пауэр Консолидейтед».

С 2009 года по 2010 год — начальник управления технических условий АО «АлатауЖарыкКомпаниясы».

С 2010 года по 2012 год — заместитель директора АО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана» при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан в городе Алматы.

С 2012 года по 2014 год — коммерческий директор по закупкам, управляющий директор по обеспечению АО «Алматинские электрические станции».

С мая 2014 года — руководитель аппарата, главный коммерческий директор Общества.

С марта 2016 года по ноябрь 2016 года — управляющий директор по закупкам и административным вопросам Общества.

С ноября 2016 года — управляющий директор по обеспечению Общества.

С 27 марта 2017 года избран председателем совета директоров в АО "Мангистауская рапределительная электросетевая компания"

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