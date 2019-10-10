Абдуов Нурлан Канатович
Председатель Президиума
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахскую Государственную Академию Управления, факультет «Международные экономические отношения», специализация «Внешнеэкономическая деятельность», специальность: экономист-международник. А также Институт внешней торговли Италии.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1997 году в Корпорации «Акцепт».
В 2001 году работает в Представительстве “Energy Fund LLC”, должность – заместитель генерального представителя по экономике и финансам
С ноября 2001 года по март 2002 года: Вице – президент Союза Торгово-Промышленных Палаты.
В 2002 году генеральный директор ЗАО ГазИмпекс
С 2002 по 2004 год: генеральный директор ЗАО «КазСтройСервис»
С 2005г. по 2007г: генеральный директор, а затем и председатель правления компании «SAT & Company»
Он также являлся Председателем Совета директоров АО «Kazakhstan PetroChemical Industries» с 2006 по 2007 год.
Начиная с 2008 года Нурлан Канатович Абдуов – член совета директоров, независимый директор АО «ИТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»,
С 2010 года – Председатель Президиума Казахского Географического Общества.
Является инициатором и руководителем Первой Казахстанской Научной Экспедиции на Южный Полюс, которая водрузила флаг Республики Казахстан на самой южной оконечности Земли 14 декабря 2011 года, в канун 20-летия Независимости Казахстана и в день 100-летия покорения Южного Полюса.
Государственные награды и знаки отличия:
- Благодарственное письмо президента РК Н.А.Назарбаева в честь 10-летия независимости Республики Казахстан от 16.12.2001г.
- Медаль «Қазақстан конституциясына 10 жыл» 26.12.2005г.