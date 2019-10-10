Абдуов Нурлан Канатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахскую Государственную Академию Управления, факультет «Международные экономические отношения», специализация «Внешнеэкономическая деятельность», специальность: экономист-международник. А также Институт внешней торговли Италии.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1997 году в Корпорации «Акцепт».

В 2001 году работает в Представительстве “Energy Fund LLC”, должность – заместитель генерального представителя по экономике и финансам

С ноября 2001 года по март 2002 года: Вице – президент Союза Торгово-Промышленных Палаты.

В 2002 году генеральный директор ЗАО ГазИмпекс

С 2002 по 2004 год: генеральный директор ЗАО «КазСтройСервис»

С 2005г. по 2007г: генеральный директор, а затем и председатель правления компании «SAT & Company»

Он также являлся Председателем Совета директоров АО «Kazakhstan PetroChemical Industries» с 2006 по 2007 год.

Начиная с 2008 года Нурлан Канатович Абдуов – член совета директоров, независимый директор АО «ИТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»,

С 2010 года – Председатель Президиума Казахского Географического Общества.

Является инициатором и руководителем Первой Казахстанской Научной Экспедиции на Южный Полюс, которая водрузила флаг Республики Казахстан на самой южной оконечности Земли 14 декабря 2011 года, в канун 20-летия Независимости Казахстана и в день 100-летия покорения Южного Полюса.

Государственные награды и знаки отличия:

- Благодарственное письмо президента РК Н.А.Назарбаева в честь 10-летия независимости Республики Казахстан от 16.12.2001г.

- Медаль «Қазақстан конституциясына 10 жыл» 26.12.2005г.