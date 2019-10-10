Абдуллаев Калилла Насурлаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности, специальность«Инженер-экономист». В 2002 году — Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, специальность«Юрист». Кандидат экономических наук, тема кандидатской диссертации: «Государственное регулирование промышленного производства в условиях переходной экономики(на примере Республики Казахстан)»(2000); Доктор экономических наук, тема докторской диссертации: «Теория и методология формирования и реализации промышленной политики(на примере Республики Казахстан)»(2010).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1994−1999 годы — налоговый инспектор, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель председателя Налогового комитета по г. Тараз Жамбылской области;

1999−2001 годы — начальник управления Налогового комитета по Жамбылской области;

2001−2002 — исполняющий обязанности председателя Налогового комитета по г. Тараз; председатель Налогового комитета по району им. Т. Рыскулова Жамбылской области;

2002−2005 годы — заместитель начальника Управления налогового администрирования Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан; заместитель председателя Налогового комитета по г. Астане;

2005−2008 годы — председатель Налогового комитета по Костанайской области;

2008−2009 годы — начальник налогового департамента по Северо-Казахстанской области;

2009−2012 годы — начальник налогового департамента по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан; Начальник Налогового департамента по Мангистауской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

2012−2014 годы — заместитель акима Мангистауской области;

2014−2017 годы — председатель Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан;

15 июля 2017 года - освобожден от должности председателя Комитета по государственным закупкам

Награды: Письменная благодарность Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева(2001); Юбилейная медаль«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»(2011); Орден«Құрмет"(2015);

Звания: Отличник налоговой службы Республики Казахстан(2007), Отличник финансовой службы Республики Казахстан(2011), Отличник государственной службы Республики Казахстан(2015).