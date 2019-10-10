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Абдулгафаров Рустам Нариманович

Абдулгафаров Рустам Нариманович

Директор Карагандинской ТЭЦ-3

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 г.г.  закончил Казахский Государственный технический университет, «Электрические станции, инженер-электрик.





ОПЫТ РАБОТЫ:

В энергетике с 1984 года.  Работал на предприятиях – Экибастузэнергоремонт - слесарем по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов котельного цеха, старшим мастером, начальником участка  ТЭЦ.
1996 г. - ТОО «АЭС-СТ.ЭКИБАСТУЗ», заместитель начальника котло-турбинного цеха.  
1998 г.-1999 г  АООТ Петропавловская ТЭЦ-2, заместитель начальника котельного цеха
2004 г. -2006 г. -  ТЭЦ ТОО Джет-7», главный инженер
2006 г. -2008 г.  ТОО «Bassee GraupLLS», заместитель технического директора по ремонту, технический директор,
2010 г. ТОО «Караганда Энергоцентр», Советник Генерального директора, технический директор, директор ТЭЦ-3










Абдулгафаров Рустам Нариманович
Абдулгафаров Рустам Нариманович
Директор Карагандинской ТЭЦ-3
Персональная справка