Абдулгафаров Рустам Нариманович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 г.г. закончил Казахский Государственный технический университет, «Электрические станции, инженер-электрик.





ОПЫТ РАБОТЫ:

В энергетике с 1984 года. Работал на предприятиях – Экибастузэнергоремонт - слесарем по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов котельного цеха, старшим мастером, начальником участка ТЭЦ.

1996 г. - ТОО «АЭС-СТ.ЭКИБАСТУЗ», заместитель начальника котло-турбинного цеха.

1998 г.-1999 г АООТ Петропавловская ТЭЦ-2, заместитель начальника котельного цеха

2004 г. -2006 г. - ТЭЦ ТОО Джет-7», главный инженер

2006 г. -2008 г. ТОО «Bassee GraupLLS», заместитель технического директора по ремонту, технический директор,

2010 г. ТОО «Караганда Энергоцентр», Советник Генерального директора, технический директор, директор ТЭЦ-3