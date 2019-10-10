Абдулгафаров Рустам Нариманович
Директор Карагандинской ТЭЦ-3
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1993 г.г.
закончил Казахский Государственный технический университет, «Электрические
станции, инженер-электрик.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В энергетике с 1984 года. Работал на предприятиях –
Экибастузэнергоремонт - слесарем по ремонту оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов котельного цеха, старшим мастером, начальником
участка ТЭЦ.
1996 г. - ТОО «АЭС-СТ.ЭКИБАСТУЗ», заместитель начальника котло-турбинного цеха.
1998 г.-1999 г АООТ Петропавловская ТЭЦ-2, заместитель начальника котельного цеха
2004 г. -2006 г. - ТЭЦ ТОО Джет-7», главный инженер
2006 г. -2008 г. ТОО «Bassee GraupLLS», заместитель технического директора по ремонту, технический директор,
2010 г. ТОО «Караганда Энергоцентр», Советник Генерального директора, технический директор, директор ТЭЦ-3