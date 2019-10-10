Абдуалиев Асет Куандыкович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил ЕНУ им. Л. Гумилева (международное право), имеет степень магистра права (LLM) в University of Dundee – Великобритания, в рамках стипендиальной программы Chevening;

Проходил обучение в Winthrop University (США);

Лауреат государственной молодежной премии «Дарын» и молодежной премии «Жастар».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Был вице-президентом АО «Центр международных программ», администратором стипендии «Болашак»;

В разные годы работал в Администрации Президента РК и международных компаниях;

Занимал пост директора Школы политического менеджмента партии «Нур Отан»;

С октября 2015 года по июнь 2016 года - директор ГФ «Дирекция спортивных проектов г. Алматы»;

С июня 2016 года - заместитель председателя правления АО «Центр развития Алматы».