Абдуалиев Асет Куандыкович
Заместитель председателя правления АО «Центр развития Алматы»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил ЕНУ им. Л. Гумилева (международное право), имеет степень магистра права (LLM) в University of Dundee – Великобритания, в рамках стипендиальной программы Chevening;
Проходил обучение в Winthrop University (США);
Лауреат государственной молодежной премии «Дарын» и молодежной премии «Жастар».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Был вице-президентом АО «Центр международных программ», администратором стипендии «Болашак»;
В разные годы работал в Администрации Президента РК и международных компаниях;
Занимал пост директора Школы политического менеджмента партии «Нур Отан»;
С октября 2015 года по июнь 2016 года - директор ГФ «Дирекция спортивных проектов г. Алматы»;
С июня 2016 года - заместитель председателя правления АО «Центр развития Алматы».