Абдрашов Жанибек Жарасканулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году с отличием окончил Казахский государственный юридический университет по специальности юрист.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Владеет английским языком.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан работает с 1998 года.

Трудовую деятельность начал с должности юрисконсульта, заведующего сектором Департамента по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РК.

В 2004 году занимал должность начальника отдела Службы Государственного протокола Представительства МИД РК в г. Алматы.

В период с 2006 по 2010 годы работал вторым, первым секретарем Постоянного Представительства Республики Казахстан при ООН в г. Нью-Йорк.

В 2010 году назначен заместителем, а затем в 2014 году Шефом Службы Государственного протокола МИД РК.

С 2017 по 2019 годы - работал Генеральным консулом Республики Казахстан в г. Нью-Йорк.

С сентября 2019 года - назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгрии.