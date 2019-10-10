Абдраимов Галымжан Райылович
Аким города Талдыкорган
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1988 году окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-строитель;
В 2003 году - университет «Туран», юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1987 по 1991 годы - мастер колхоза;
С 1992 по 1993 годы - техник-строитель архитектурно-планировочного бюро при Луговском райисполкоме;
В 1993 году - помощник главного архитектора Луговского района;
С 1993 по 1995 годы - председатель крестьянского хозяйства «Алрай»;
С 1995 по 1998 годы - исполнительный директор ТОО «Альтаир Лтд.»;
С 1998 по 2000 годы - внештатный эксперт, главный специалист, начальник отдела «Алматыгорстройлицензии»;
С 2000 по 2002 годы - директор Алматинского областного государственного центра лицензирования архитектурно-строительной деятельности ;
С 2002 по 2003 годы - начальник территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области;
С 2003 по 2004 годы - заместитель директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса - главный государственный строительный инспектор по г. Астане;
С 2004 по 2005 годы - начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования Алматинской области;
С 2005 по 2009 годы - начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области;
В 2009 году - начальник управления Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;
С 2009 по 2013 годы - директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации - государственный строительный инспектор Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
С 2013 по 2014 годы - заместитель Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра регионального развития Республики Казахстан;
С 2014 по 2015 годы - руководитель аппарата акима Алматинской области;
С 2015 по 2017 годы - заместитель акима Алматинской области.
С 2017 по 2018 годы - Председатель Федерации профсоюзов Казахстана.
С 2018 по 2019 годы - аким города Тараз.
С апреля 2019 года – аким города Талдыкорган.