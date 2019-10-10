Абдраимов Галымжан Райылович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-строитель;

В 2003 году - университет «Туран», юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1987 по 1991 годы - мастер колхоза;

С 1992 по 1993 годы - техник-строитель архитектурно-планировочного бюро при Луговском райисполкоме;

В 1993 году - помощник главного архитектора Луговского района;

С 1993 по 1995 годы - председатель крестьянского хозяйства «Алрай»;

С 1995 по 1998 годы - исполнительный директор ТОО «Альтаир Лтд.»;

С 1998 по 2000 годы - внештатный эксперт, главный специалист, начальник отдела «Алматыгорстройлицензии»;

С 2000 по 2002 годы - директор Алматинского областного государственного центра лицензирования архитектурно-строительной деятельности ;

С 2002 по 2003 годы - начальник территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области;

С 2003 по 2004 годы - заместитель директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса - главный государственный строительный инспектор по г. Астане;

С 2004 по 2005 годы - начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования Алматинской области;

С 2005 по 2009 годы - начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области;

В 2009 году - начальник управления Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

С 2009 по 2013 годы - директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации - государственный строительный инспектор Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

С 2013 по 2014 годы - заместитель Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра регионального развития Республики Казахстан;

С 2014 по 2015 годы - руководитель аппарата акима Алматинской области;

С 2015 по 2017 годы - заместитель акима Алматинской области.

С 2017 по 2018 годы - Председатель Федерации профсоюзов Казахстана.

С 2018 по 2019 годы - аким города Тараз.

С апреля 2019 года – аким города Талдыкорган.