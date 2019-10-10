Абдрахманов Нурлан Алмасович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Казахская государственная академия управления;

Обучался в зарубежных университетах.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1998 года - работает в системе Национального Банка

С 2007 по 2011 год возглавлял подразделения Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, стратегии и анализа финансового рынка и финансовых организаций.

С 2011 года по 2018 год - занимал должность директора Департамента методологии финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан, где отвечал за вопросы формирования политики и методологии в области пруденциального регулирования и надзора, унификации регуляторных стандартов, регулирования финансовых рынков и развития финансовых услуг, повышения осведомленности потребителей финансовых услуг, а также противодействия недобросовестным практикам — отмыванию денег и финансированию терроризма. В течение указанного периода возглавлял разработку множества законодательных актов, в том числе — по вопросам консолидированного надзора на финансовом рынке, деятельности микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, риск-ориентированного надзора.

В разные годы занимал посты члена Совета директоров (Биржевого совета) АО «Казахстанская фондовая биржа», члена Совета директоров АО «КФГД» — в качестве представителя Единственного акционера. Занимался вопросами регулирования финансовых рынков и финансовых организаций, разработкой нормативных правовых актов Евразийского экономического союза; представлял Республику Казахстан (Национальный Банк) в работе Евразийской экономической комиссии (в том числе в рамках Консультативного комитета по финансовым рынкам) по направлению развития и регулирования финансовых рынков.

8 августа 2018 года - назначен Председателем АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»

Имеет ряд государственных наград, в том числе медаль «Ерен еңбегі үшiн», медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» III степени.