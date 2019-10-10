Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году закончил Казахский государственный аграрный университет;

С 1997 по 1999 годы прошел обучение в немецкой высшей школе государственного управления, по программе «Болашак», магистр государственного администрирования.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1996 по 1997 годы - ассистент в Казахском Государственном Аграрном Университете.

С 1999 по 2001 годы - главный специалист, начальник отдела, советник председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

С 2001 по 2003 годы - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

С 2003 по 2005 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

С 2005 по 2008 годы - первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

С 2008 по 2012 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, руководитель Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2012 по 2013 годы - председатель Агентства РК по защите конкуренции, заместитель Руководителя Администрации Президента РК.

С 2015 по 2017 годы - аким города Шымкент.

С октября 2017 года по июнь 2018 года - секретарь партии «Нұр Отан».

С 20 июня 2018 года - аким города Шымкент.

20 июля 2018 года - стал главой Шымкентского филиала партии «Нұр Отан».

С июня по июль 2019 года - аким города Шымкент.

С сентября 2019 года - советник премьер-министра Республики Казахстан.