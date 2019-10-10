Абдишев Бауржан Туйтеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинский политехнический институт, Карагандинский государственный университет имени Е.Букетова и Российскую таможенную академию. По специальности инженер-механик, экономист, специалист таможенного дела.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1993 году в системе пассажирского автотранспорта города Караганды.

С 1995 года - работал в системе таможенных органов Республики Казахстан: инспектором, главный инспектором, начальником пассажирского отдела, заместителем начальника Таможенного управления по Костанайской, Карагандинской областям.

В 1999-2002 годах работал на руководящих должностях в Таможенном комитете Министерства государственных доходов РК, г. Астана.

В 2002-2003 годах возглавлял Таможенное управление по Павлодарской области.

С 2003 года занимал должность заместителя председателя Агентства Таможенного контроля РК, Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2008 года работал директором департамента мониторинга социально-экономических программ, заместителем, первым заместителем, председателем Инновационного комитета в Центральном аппарате НДП «Нур Отан».

С января 2010 года по сентябрь 2012 года – аким города Караганды.

С сентября 2012 года по январь 2013 года являлся вице-министром охраны окружающей среды Республики Казахстан.

2013-2014 годы - аким Карагандинской области.