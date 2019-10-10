Абдирайымов Халижан Серикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «Экономист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1988-1991 годы - мастер, старший экономист теплично-парникового комбината «Алма-Атинский» Илийского района Алма-Атинской области;

1991-1996 годы - заместитель директора издательства «Қазақ университеті» , директор компании «Дауыл»;

1996-1999 годы – главный специалист, начальник отдела Комитета по государственным материальным резервам Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан;

1999-2001 годы - консультант организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан;

2001-2002 годы - заместитель председателя Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан;

2002-2004 годы – консультант, государственный инспектор Организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан;

2004-2007 годы – руководитель аппарата акима Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области, государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, заместитель акима Акмолинской области;

2007-2008 годы - заместитель акима Актюбинской области;

2008-2010 годы - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан;

С января по апрель 2010 года - заместитель акима Акмолинской области;

2010-2011 годы - заместитель акима Актюбинской области;

С 8 июля 2014 года - заместитель акима Жамбылской области.