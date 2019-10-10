Абдирайым Бакытжан Жарылкасынулы
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности «юриспруденция»; 1992 год - аспирантуру Казахского государственного университета имени С.М. Кирова;
В 1997 году - университет «Туран» по специальности «финансы и кредит»;
2001 год - докторантуру Института государства и права Российской академии наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Работал юрисконсультом, экономическим советником и государственным арбитром в Госарбитраже Республики Казахстан.
1993-1995 годы - судья Высшего арбитражного суда Республики Казахстан, а в 1995 году;
1995-2001 годы - судья Верховного суда;
2001 год - член Высшего судебного совета, председатель Союза судей Республики Казахстан;
2002-2006 годы - руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан;
С марта по ноябрь 2006 года — руководитель Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;
2006 - 2007 годы - ректор Акмолинского университета технологии и бизнеса;
С марта по ноябрь 2007 года - председатель Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан;
2007 - 2008 годы - руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан;
2008 - 2012 годы - ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева;
2012 - 2013 годы - президент АО «Центр военно-стратегических исследований» при Министерстве обороны Республики Казахстан;
2013 - 2014 годы - заместитель Министра обороны Республики Казахстан;
2014-2016 годы - заместитель Министра юстиции Республики Казахстан;
25 марта 2016 года - распоряжениями главы государства освобожден от должности заместителя министра юстиции Республики Казахстан.
Награжден
Орденом «Құрмет»
Медалями: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «10 жыл Астана», «10 лет Федеральной службе судебных приставов», «Қазақстан темір жолына 100 жыл»;
Нагрудные знаки: «Сот жүйесінің құрметті қызметкері», «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері»;
Звание «Почетный Судья Республики Казахстан»;
Почетная грамота Верховного Суда Республики Казахстан;
Благодарности Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ и Международного Союза юристов.