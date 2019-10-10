Абдирайым Бакытжан Жарылкасынулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности «юриспруденция»; 1992 год - аспирантуру Казахского государственного университета имени С.М. Кирова;

В 1997 году - университет «Туран» по специальности «финансы и кредит»;

2001 год - докторантуру Института государства и права Российской академии наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Работал юрисконсультом, экономическим советником и государственным арбитром в Госарбитраже Республики Казахстан.

1993-1995 годы - судья Высшего арбитражного суда Республики Казахстан, а в 1995 году;

1995-2001 годы - судья Верховного суда;

2001 год - член Высшего судебного совета, председатель Союза судей Республики Казахстан;

2002-2006 годы - руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан;

С марта по ноябрь 2006 года — руководитель Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;

2006 - 2007 годы - ректор Акмолинского университета технологии и бизнеса;

С марта по ноябрь 2007 года - председатель Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан;

2007 - 2008 годы - руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан;

2008 - 2012 годы - ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева;

2012 - 2013 годы - президент АО «Центр военно-стратегических исследований» при Министерстве обороны Республики Казахстан;

2013 - 2014 годы - заместитель Министра обороны Республики Казахстан;

2014-2016 годы - заместитель Министра юстиции Республики Казахстан;

25 марта 2016 года - распоряжениями главы государства освобожден от должности заместителя министра юстиции Республики Казахстан.

Награжден

Орденом «Құрмет»

Медалями: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «10 жыл Астана», «10 лет Федеральной службе судебных приставов», «Қазақстан темір жолына 100 жыл»;

Нагрудные знаки: «Сот жүйесінің құрметті қызметкері», «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері»;

Звание «Почетный Судья Республики Казахстан»;

Почетная грамота Верховного Суда Республики Казахстан;

Благодарности Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ и Международного Союза юристов.